Programme ‘’Xeuyu Ndaw Ñi’’ : « 300 sur les 1000 volontaires déjà déployés, 100 conseillers en emploi recrutés (…) le recrutement de 1500 animateurs bientôt bouclé » (Néné Fatoumata Tall).

S’exprimant sur la politique de son département en faveur de la jeunesse, ce 2 décembre, après le vote du projet de budget de son ministère, le ministre de la jeunesse, Néné Fatoumata Tall, a rappelé les grands axes où seront orientés les crédits alloués à son secteur.



Arrêté à 23,317 milliards FCFA, le montant sera inséré en majeure partie dans le programme ‘’Xëyu Ndaw Ñi’’, a-t-elle expliqué. A l’en croire, des actions fortes sont en train d’être posées pour répondre à la préoccupation des jeunes.



« En ce qui concerne le volontariat et citoyenneté, 300 sur les 1000 recrutements ont déjà été formés et déployés dans leurs différents départements. Ils ont été formés dans le camps militaires tactiques de Thiès (…) ces jeunes sont mis à la disposition des populations pour faire face à n’importe quelle situation », a confié le ministre.



Le ministre a également rassuré sur le recrutement des animateurs socio-éducatifs qui, dit-elle se poursuit.

« Le programme de recrutement sera bientôt bouclé avec le quota de 1500 jeunes octroyé au ministère de la jeunesse. 100 conseillers en emploi ont été également recrutés pour orienter la jeunesse dans le cadre du programme ‘’Xëyu Ndaw Ñi’’.



Pour ce qui est du programme des maisons de la jeunesse et de la citoyenneté, le ministre a renseigné que 8 des infrastructures ont déjà été entamées en 2021 et que 8 autres sont programmées durant l’année 2022.