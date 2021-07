Programme ‘’Xeuyou Ndaw Gni’’ : « Personnellement, je n’y croyais pas (…) jusqu’au jour où on m’a appelé pour me dire que j’ai un contrat avec l’État, je n’en revenais pas ! » (Khalifa Diop, bénéficiaire)

Khalifa Diop est un des 50 premiers bénéficiaires du programme « Xeuyou Ndaw Gni » lancé dans le secteur de l’environnement et du développement durable par le ministre Abdou Karim Sall, ce 26 juillet à la Gouvernance de Louga. La nouvelle recrue n’en revient pas de faire partir du quota des 10.000 jeunes alloué au secteur de l’environnement et du développement durable.



« Je suis très content. Personnellement, je n’y croyais pas avec toutes ces difficultés que traversent les jeunes de ma génération qui sont à la recherche permanente d’emploi et qui n’arrivent pas à en trouver, on m’appelle pour me donner un emploi, je ne peux que m’en réjouir », a soutenu Khalifa Diop qui a signé son contrat, ce jour, devant les ministres Abdou Karim Sall et Dame Diop.



L’heureux bénéficiaire est par ailleurs revenu sur son enrôlement en expliquant s’être inscrit à travers la plateforme ouverte pour les demandeurs.

« Je me suis inscrit il y a à peine un mois, mais sincèrement je ne m’attendais même pas à être contacté. J’ai juste eu foi en Dieu et voilà que l’État me donne un emploi. Je rends grâce à Allah », a confié le jeune lougatois qui laisse d’ailleurs entendre que ses parents ne sont pas encore au courant de son recrutement dans le secteur de l’environnement et du développement durable.



« Jusqu’à ce matin quand je venais ici à la gouvernance, j’en avais parlé qu’à mon grand-frère car je voulais d’abord venir constater de près la véracité. J’espère que mes parents seront très contents de la nouvelle », a conclu le jeune Khalifa Diop, tout sourire...