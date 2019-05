Programme Smart Sénégal: l’Agence De l’Informatique de l’Etat (ADIE) recrute un (01) Assistant du Responsable Qualité-Sécurité-Environnement (QSE).

Fonction : Assistant du Responsable Qualité-Sécurité-Environnement

Durée de la prestation : six (06) mois

Localisation : Technopole, Dakar

Date de démarrage : mai 2019

Participer à l’élaboration du Plan d’Assurance Qualité du programme,

évaluer la mise en oeuvre du Plan d'Assurance Qualité pour ce qui concerne tous les aspects légaux, qualité, sécurité et environnement.

participer aux revues de décision de chaque étape contractuelle afin de vérifier que les fournitures sont conformes aux exigences Qualité.

animer, à la demande du Responsable QSE, les sessions du groupe de travail Qualité-Sécurité-Environnement ;

analyser les risques et les gains environnementaux associés à la mise en place des solutions identifiées ;

consolider le reporting de toutes ses activités en rapport avec la Qualité-Sécurité-Environnement ;

Elaborer les modèles de documents de travail ;

Elaborer les procédures techniques.

une expérience professionnelle d'au moins quatre (04) ans en cabinet de conseil environnement et/ou sur un poste de Responsable qualité-hygiène-sécurité-environnement (QHSE) ;

une expérience avérée dans le suivi de projet de déploiement de solutions pour l’amélioration et la protection de l’environnement (IoT, énergies renouvelables, smart metering) ;

expérience dans la mise en place de système de management environnemental (ISO 14001) et de santé sécurité au travail (OHSAS 18001) serait un plus ;

une maitrise de l’anglais professionnel.

Qualités d’animation d’équipes : écoute, dialogue pour à la fois animer et coordonner le travail de son équipe ;

rigueur et professionnalisme ;

capacité à planifier, organiser le travail selon les règles et les procédures en vigueur et avoir un esprit d’initiative, de synthèse et de sens de responsabilité ;

capacité à vulgariser des sujets techniques complexes afin de permettre aux membres des comités de pilotage de réaliser des arbitrages de manière éclairée ;

capacité à motiver, à stimuler les équipes et à leur faire comprendre les impératifs en termes de délais sans pour autant créer des tensions défavorables à l’atteinte des objectifs assignés ;

très bonne résistance au stress.

Un curriculum vitae détaillé ;

une lettre de motivation adressée au Directeur général de l’ADIE ;

une photocopie légalisée des diplômes et attestations de travail ;

une liste de deux références au minimum à contacter.

Dans le cadre du «», l’Agence De l’Informatique de l’Etat (ADIE) recrute un (01) Assistant du Responsable Qualité-Sécurité-Environnement (QSE).Le programme Smart Sénégal a pour ambition de diffuser les Technologies de l’information et de la communication dans l’ensemble de l’économie nationale. Il s’agira en particulier de déployer des infrastructures réseaux et de télécommunications et de mettre en place des plateformes technologiques permettant de contribuer de manière significative, d’une part, à l’amélioration des conditions de vie des populations à travers une plus grande sécurité de nos villes, à un meilleur accès à l’éducation, la santé et l’information publique dans toutes les communes du Sénégal et d’autre part pour appuyer le développement économique du Sénégal dans les secteurs prioritaires du Plan Sénégal Emergent (PSE).L’Assistant du Responsable QSE a pour mission de :Issu(e) d'une formation bac+5 et plus en gestion de la qualité-hygiène-sécurité-environnement ou un diplôme d’ingénieur généraliste avec spécialité Qualité-Hygiène-Sécurité-Environnement, vous avez :Le dossier de candidature portant la référence « Smart Sénégal/ L’Assistant du responsable Qualité-Sécurité-Environnement» doit être déposé au plus tard le 10 mai 2019 à 13 heures précises au siège de l’ADIE, sis au Technopole, à Dakar, BP : 6944, Dakar Etoile ou envoyé par email à smartsenegalRH@adie.sn