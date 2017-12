Programme Santé du gouvernement : Abdoulaye Diouf Sarr dresse le bilan et annonce de bonnes nouvelles

G OUVERNANCE SANITAIRE

10janvier : la loi sur l’exercice de la profession de sage -femme est votée à l’assemblée

11 Mai : Rencontre nationale de plaidoyer pour le renforcement des capacités des bajennu gox avec le président de la république au grand théâtre

-------- : Signature de la convention avec l’ANSD

--------- : Signature de la convention PASME 2 en présence de l’ambassadeur de France, S.E Christophe Bigot

----------- : Lancement de la stratégie et du plan de communication institutionnelle

11 septembre : I nstallation d’un appareil de pointage du personnel du Ministère de la Santé et de l’Action Sociale choisi pour la phase pilote

13 septembre : En Conseil des ministres, le Chef de l’Etat déclare « l’année 2018, une année sociale »

15 septembre : passation de service entre Pr Awa Marie Coll Seck et M. Abdoulaye Diouf Sarr, nouveau ministre de la Santé et de l’Action sociale

12 octobre : Validation de la Lettre de politique sectorielle du ministère de la Santé et de l’Action sociale, qui donne un lien entre le PSE et le Plan National de Développement Sanitaire (PNDS 2009-2018) et permet au secteur de prendre toute sa part dans le chantier de l’éme rgence.

17 octobre-23 novembre : Réhabilitation du siège

16-17 novembre: pré-forum et forum de plaidoyer sur la mobilisation des ressources pour le financement de la Santé présidé par le Président de la République avec la participation du secteur privé de la Santé, des élus locaux et de la société civile. Une enveloppe de 357, 5 milliards pour financer le système de la Santé et de l’Action sociale durant les cinq prochaines années.