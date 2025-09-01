Programme MATP de Special Olympics : Les athlètes avec des handicaps sévères et lourds bénéficient de consultations médicales gratuites

En marge du Camp du Programme d'entraînement aux Activités Motrices (MATP) qui s'est tenu du 22 au 31 août à Mbour, Special Olympics Sénégal a organisé une journée de consultation médicale gratuite au profit des athlètes participants. Ainsi, les athlètes de Spécial Olympics Sénégal ont bénéficié des services offerts en médecine générale, en Gynécologie, de Strong Minds et en Nutrition.
Selon Adama Sambou, entraîneur principal du MATP, "ce programme est consacré uniquement aux athlètes qui ont un handicap sévère et lourd. Le spécial Olympics, dans la vulgarisation de ce projet, a mis en place une session de formation des coachs que nous avons déroulée depuis presque six mois, qui a débuté au mois de janvier. Lors de ces mois-là, on a eu à former un certain nombre de coachs dans différents sites, à savoir Pikine, dans le sous-programme de Saint-Louis et au sous-programme de Ziguinchor".
Interpellé sur les difficultés qu'ils rencontrent lors de l'encadrement, le coach Sambou sollicite l'aide des autorités étatiques. "Nous avons vraiment besoin du soutien de la part de l'État, des bonnes volontés, pour qu'ils viennent nous appuyer pour l'encadrement de ces athlètes, parce que ce sont des athlètes qui sont vraiment délaissés dans la société, ils sont marginalisés, et Special Olympics a pris cette initiative de les regrouper, de les encadrer et de les insérer dans la société", fait-il savoir.
Autres articles
-
Xi Jinping appelle les États membres de l'OCS à poursuivre la recherche des bénéfices mutuels et des résultats gagnant-gagnant
-
Pikine-Est : quand l’argent de la drogue est blanchi en moutons et poules — un trafic hors du commun démantelé
-
Gamou Médinatoul Cheikh Abdou Khadr Dieylani 2025 : les fidèles nettoient la cité religieuse et mettent en garde contre les comportements inappropriés
-
Hajj 2025 : Air Sénégal dresse son bilan et prépare déjà l’édition 2026
-
Gamou 2025 / Le chef du service régional du commerce de Thiès rassure : "le marché est très bien approvisionné[...] Les prix ont connu une tendance baissière"(Khadim Ndiaye)