Programme ICPE : Satisfait du Sénégal, le FMI approuve sans débat la deuxième revue.

Le Conseil d’Administration du Fonds Monétaire International (FMI) a favorablement conclu le mardi 5 janvier 2021 la deuxième revue du programme économique appuyé par l’Instrument de coordination de la politique économique (ICPE), suivant la procédure de non-objection, c'est-à-dire sans réunion formelle des membres du Conseil. Le FMI salue ainsi les bonnes performances économiques et financières réalisées dans l’exécution du programme.



Cette décision exceptionnelle vient une nouvelle fois traduire la confiance accordée au Sénégal dans la mise en œuvre satisfaisante de l’ICPE. En dépit de la crise sanitaire et économique, l’année 2020 a connu une activité intense avec des résultats salutaires.

Selon un communiqué du ministère des finances et du budget lu par Dakaractu, c'est une satisfaction qui a été réalisée dans la mission. Les objectifs de recouvrement des recettes budgétaires sont, à ce jour, atteints voire dépassés, les dépenses publiques sont payées à un rythme satisfaisant, les principaux indicateurs quantitatifs de gestion sont atteints, notamment la cible de déficit budgétaire, le plancher des recettes fiscales, le plafond des instances de paiement, le plancher des dépenses sociales et l'encours de la dette publique. Le document informe également que les relations avec les partenaires techniques et financiers demeurent au beau fixe. Toujours est-il que les entreprises bénéficient d’un soutien optimal de la part de l’État, ce qui a permis, de limiter les effets néfastes générés par la Covid-19 sur l'économie nationale.



Ainsi après la première revue concluante du programme ICPE en juillet dernier, le Conseil d’Administration du FMI décerne de nouveau, un satisfecit au Sénégal en dépit de l’impact significatif de la pandémie à coronavirus (COVID-19) sur l’activité économique. Pour rappel, le président de la République, Macky Sall a pris des mesures rigoureuses de riposte dans le cadre du Programme de résilience économique et sociale (PRES) avec l’apparition de l’épidémie au Sénégal.



Toutefois, la décision relative à la conclusion de cette deuxième revue concluante du programme ICPE sera effective à compter du mardi 12 janvier 2021, selon le texte émanant des services du ministère des finances et du budget.