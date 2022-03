Après le recrutement en octobre dernier de 600 jeunes aux Parcelles Assainies, le déploiement du programme d'emploi et d'insertion 'Xeyu Ndaw Yi' continue à se faire dans les autres localités du pays. Conformément aux stratégies de mise en oeuvre de ce programme, la deuxième phase de recrutement et de formation sur les travaux à haute intensité de main-d'oeuvre (HIMO) sous le pilotage de l'AGETIP, a été lancée ce jeudi à Pikine par le ministre de la formation professionnelle, de l'emploi et de l'insertion.



Un recrutement qui a permis à 600 jeunes de bénéficier d'une formation, d'un encadrement et d'un accompagnement dans les métiers de pavage, de techniques de réalisation de voiries urbaines en pavé, etc... Ces 600 jeunes recrutés dans cette deuxième phase vont être formés en théorie et en pratique dans ce métier de pavage avant de devenir opérationnels d'ici la fin du mois de mars. Ils seront par la suite envoyés sur le terrain ou dans les usines de fabrication.



Le directeur général de l'AGETIP qui a assisté à ce lancement, a annoncé par ailleurs l'enrôlement de 600 autres jeunes en début juin pour tendre rapidement et de manière progressive vers l'objectif des 2.000 jeunes atteint en 3 ans. Cependant, El Hadji Malick Gaye annonce que le recrutement sera accéléré. Au lieu de 3 ans pour recruter les 2000 jeunes, le travail sera fait en 18 mois pour atteindre cet objectif et répondre, bien entendu, à la forte demande d'emploi des jeunes.