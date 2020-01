Programme 1er tour Coupe de la Ligue : Le choc A.S Pikine - Jaraaf à l'affiche sur la RTS1…

Ce dimanche, à partir de 17h00 GMT, les téléspectateurs de la première chaîne nationale (RTS1) pourront suivre en direct le choc entre l'AS Pikine et le Jaraaf. Une affiche aux allures de duel Ligue 1 sénégalaise. D'ailleurs, les deux formations s'étaient déjà frottées lors de la deuxième journée de Ligue 1, avec une victoire 1-0 pour Pikine. Sauf que cette fois-ci, il s'agira d'une confrontation pour le compte du premier tour de la Coupe de la Ligue.







Partenaires, la Ligue sénégalaise de football professionnel (LSFP) et la RTS1 comptent donc offrir la retransmission en direct d'au moins une affiche par tour. Et, c'est les Pikinois et la Jaraaf qui seront à l'honneur ce dimanche sur la pelouse d'Alassane Djigo.











Le club Pikinois et le club fanion de la Médina, respectivement classés, 3ème et 10ème, restent sur des dynamiques différentes. Si les premiers cités restent sur le podium malgré deux matches nuls d'affilée récemment enregistrés, le Jaraaf retrouve des couleurs avec un Albert Diène en grande forme depuis le début de la saison. Toutefois, la coupe de la Ligue reste une autre compétition...







Pour le reste de la compétition qui démarre ce samedi après-midi, le programme se déroulera comme suit :











Programme complet premier tour coupe de la Ligue :







Dimanche 5 janvier stade Ndiarème







Guédiawaye FC – Gorée







Dimanche 5 janvier stade Ngalandou Diouf



Port – Sonacos







Samedi 4 janvier Stade Ndiarème







NGB – Linguère







Dimanche 5 janvier stade Caroline Faye



Mbour PC – Thiès FC







Samedi 4 janvier Stade Ndiarème



US Ouakam – Keur Madior







Dimanche 5 janvier stade Ndiarème







AS Douanes – Africa Promo Foot







Dimanche 5 janvier stade Alassane Djigo



AS Pikine – Jaraaf







Dimanche 5 janvier Stade Amadou Barry



Dakar Sacré-Cœur – Duc