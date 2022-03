Programme « Junniy Gaïndé » : La DER/FJ entend financer 1.000 entreprises par an, jusqu'à 10 millions FCFA...

À travers le programme "Junniy Gaïndé" officiellement dévoilé ce mardi, lors de la cérémonie de la célébration des 4 ans de la DER, un millier d'entrepreneurs pourront bénéficier du suivi, de l'encadrement et du financement de la délégation générale à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes (DER/FJ.)

Pour le délégué général, Papa Amadou Sarr et ses collaborateurs, ce programme a pour vocation de créer des champions à moyen terme (d'ici 5 à 10 ans avec des Financements allant de cinq à dix millions FCFA.)