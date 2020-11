Professionnalisation de la Police : 91 agents formés sur la comptabilité des matières.

La police Nationale dans le souci de renforcer ses effectifs dans l'administration pour répondre aux attentes de la population, a envoyé 91 de ses éléments en formation sur la comptabilité des matières.



C'est à l'issue de la 3ème session que ces stagiaires ont reçu leurs diplômes permettant de répondre à la professionnalisation et la formation continue des policiers. La cérémonie a lieu ce vendredi 20 novembre 2020 à Dakar.



La police nationale est accompagnée par son partenaire, l'Union européenne qui a financé la session de la formation par le biais du programme SENSEC-UE. Ce programme est financé à hauteur de 07 milliards pour accompagner les initiatives de l'État. C'est dans ce cadre que cette formation est initiée pour l'appui à la bonne gouvernance du secteur de la sécurité intérieure.



La formation a duré trois semaines et son but, est donc de renforcer la sécurité intérieure. Ces policiers sont issus des 14 régions du pays et retourneront dans leurs différents commissariats pour servir les usagers des postes de police.