Profession de foi N°6 / Aminata Angélique Manga : « Le monde médiatique est partagé entre fierté et déception... Ce qui m'a poussé à faire la politique... Moi et les idéaux de Macky (...). Mon ambition pour la mairie de Ziguinchor... »

Plus connue à travers le petit écran, Aminata Angélique Manga, avec un passage au Cesti et des stages renforcés par des expériences inégalées, s'est beaucoup plus distinguée dans le domaine du journalisme. Faisant partie de la 29e promotion du Centre d'études des sciences et techniques de l'information, l'ancienne présentatrice du journal de 20h de la Rts s'est fait aussi remarquer par ses principes en politique. En effet, dans le 6e numéro de l'émission "Profession de foi" sur Dakaractu, madame le ministre-conseiller est largement revenue sur ses débuts dans sa carrière de journaliste en passant par ses motivations, les moments inoubliables et aussi la transition qui l'a positionnée dans l'arène politique sénégalaise. Elle a aussi évoqué le bilan au cours de son passage au ministère de la micro-finance et de l'économie sociale solidaire de même que son point de vue dans la sphère médiatique avec ses différentes composantes et mutations notées ces dernières années.