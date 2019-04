Profession de foi N°2: Thierno Bocoum, Le "reflet" d'un défenseur du projet politique de valeurs et de convictions à cœur ouvert.

Il est l'incarnation de l'indignation de l'injustice et le porteur du combat politique pour le rétablissement de valeurs et la compétence dans l'oeuvre politique.

Titulaire d'un diplôme d'études supérieures en gestion et de droit des affaires internationales, Thierno bocoum est aussi juriste de formation.



Sur le plan politique, sa détermination et son abnégation au sein du parti Rewmi lui ont values la confiance sans demi mesure de son ex-patron de parti qui lui a confié la coordination des jeunes. Ur le plan institutionnel, L'homme de 35ans à l'époque, a su montré au niveau de la 12em legislature la pertinence de ses idées et leur portée pour une assemble juste où toutes les idées contribuant à développer le pays doivent être prises en compte.



C'est de cette personne qui a, en décembre 2017, créé son mouvement Agir(Alliance générationelle pour les intérêts de la république), qui était l'invité de votre N°2 de "Profession de foi" sur Dakaractu qui s'est encore une fois, ouvert à nos chers internautes pour une meilleure connaissance de l'homme.