Professeur Souleymane Mboup (IRESSEF) : « le renforcement des compétences dans les domaines de la recherche est primordial »

L'Institut de Recherche en Santé, de Surveillance Épidémiologique et de Formation (IRESSEF), en partenariat avec WARIMA et WANETAM a organisé une session de formation de cinq jours qui a débuté lundi 11 juillet de ce mois et a été clôturée ce vendredi. Elle portait sur les fondamentaux du management de la recherche.



Une cinquantaine de participants venant de onze pays ont pris part à cette séance de formation à IRESSEF Diamniadio.

IRESSEF Sénégal a accueilli WARIMA et WANETAM qui sont ses partenaires pour une formation qui vise à sensibiliser, prendre consciences et avoir des spécialistes de management dans la recherche reconnus et pris en compte.

Selon le Professeur Souleymane Mboup, président de l’IRESSEF, le renforcement des compétences dans les domaines de la recherche est primordial et même crucial. La recherche est le pied du développement que d'ailleurs les grands pays connaissent, comme les États-Unis qui s'y essaient depuis 1945.

Seuls des pays de l'Afrique de l’Ouest ont pris part à cette séance de formation. Le Professeur Souleymane Mboup, président de l'IRESSEF et formateur lors de cette session, félicite les chercheurs et les participants qui nous viennent des pays francophones et anglophones pour ce partenariat typiquement ouest africain et les invite à poursuivre l'initiative pour avoir une place prépondérante dans la recherche.

Demba KANTEH, président de WARIMA et son secrétaire général, le Pr Eme OWAOJE ont pris part à cette séance de formation.