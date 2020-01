Profanation des tombes à Touba : Un fait réccurent qui affole la population.

Devenue chose très banalisée, la profanation des tombes dans les cimetières prend de plus en plus d'ampleur et le cimetière bakhiya de Touba ne fait pas exception à la règle. Cependant, cette fois ci la population tire la sonnette d'alarme affirmant que c'est la goutte d'eau de trop... En effet, c'est la tombe de la mère de Serigne Abdou Karim Mbacké Ibn Serigne Fallou Mbacké qui fait l'objet de cette ignominie.

Dakaractu se rend au coeur de la capitale sénégalaise et prend la réaction de quelques talibés mourides qui déplorent ce fait et exigent que des mesures drastiques soient prises afin que cela cesse définitivement.