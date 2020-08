Prof Ndèye Coumba Touré Kane, Recteur de l'Ussein sur Smart Éducation : "C'est un projet que nous saluons et qui est venu à point nommé".

En cette période de pandémie, le projet " Smart Éducation", joue un rôle important dans le cadre des enseignements apprentissages à l'Université du Sine-Saloum El Hadj Ibrahima Niass. Telle est la déclaration de madame le recteur de cette université, le professeur Ndèye Coumba Touré Kane.



Recevant le directeur général de Smart Sénégal, elle a loué l'utilité de ce projet. "On a pu continuer les activités pédagogiques sans interruption réelle grâce au numérique. On a pu vraiment, grâce à Smart Éducation, mettre les ressources pédagogiques dans la plateforme, former les étudiants, former les enseignants sur son utilisation. Les étudiants ont accès à cette plateforme et peuvent continuer à distance à avoir accès à ces ressources numériques...



C'est un projet que nous saluons et qui est venu à point nommé...".