Produits incriminés du laboratoire indien « Maiden Pharmaceuticals Limited » : les médicaments en cause ne détiennent pas une autorisation de mise sur le marché (AMM) au Sénégal.

L'OM a émis ce mercredi 5 octobre lors de sa conférence de presse hebdomadaire sur les enjeux sanitaires dans le monde, une alerte concernant des sirops contre la toux et le rhume produits par le laboratoire indien Maiden Pharmaceuticals qui pourraient avoir causé le décès de 66 enfants en Gambie et avoir été distribués dans d'autres pays. L'Agence sénégalaise de Réglementation pharmaceutique (ARP) dans une note rendue publique précise que les produits incriminés ne détiennent pas une autorisation de mise sur le marché (AMM) au Sénégal. Toutefois, le Ministère de la Santé et de l'Action sociale appelle les populations à redoubler de vigilance, demande aux professionnels de santé à intensifier la surveillance et à notifier tout cas de suspicion ou de découverte de ces produits sur le territoire sénégalais.



L'ARP précise que l’analyse en laboratoire d'échantillons des produits a confirmé une contamination par diethylène glycol et éthylène glycol en quantités inacceptables.

Il s'agit du Promethazine présenté sous forme de solution orale, le Kofexmalin ainsi que le Makoff qui sont des sirops contre la toux pour bébé, et le Magrip qui est un sirop contre la toux pour nourrisson, fabriqués par le laboratoire Maiden Pharmaceuticals Limited (Haryana en Inde).



Les effets toxiques se manifestent par des douleurs abdominales, des vomissements, des diarrhées, une incapacité à uriner, des maux de tête, une altération de l'état mental et des lésions rénales aiguës pouvant entraîner la mort.