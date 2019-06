Productivité agricole : Appuis à la mise en œuvre du règlement régional des semences et plants

25% seulement des intrants utilisés par les producteurs en Afrique de l'Ouest sont certifiés. C'est du moins ce qu'a affirmé de représentant du CORAF ( Conseil ouest et centre Africain pour la recherche et le développement agricole). Ainsi Yankoba Diallo, poursuit qu'il vise à atteindre au moins les 70% afin d'assurer la sécurité alimentaire et la productivité optimale. Cela expliquerait le rendement bas et la récolte insuffisante chez les paysans. Économiquement, beaucoup d'argent perdu. Ce qui handicape la croissance agricole en Afrique de l'Ouest. Et justement, raison pour laquelle un atelier est ouvert à partir de ce mardi pour deux jours afin de discuter sur la manière d'améliorer la qualité des semences.

Encore appelés la base de la productivité agricole, les intrants constituent un élément essentiel sur la qualité de la récolte. Ce qui nécessite un engagement dans sa réglementation et une harmonisation. Pour ce faire, le CORAF en collaboration avec le ministère de l'agriculture et d'autres organisations ouest africaines vont se pencher sur les questions autour de cette problématique. Au cours de l'atelier et à travers une interview avec le conseiller technique du ministère de l'agriculture et de l'équipement rural, ce dernier affirme que le Sénégal bien qu'abritant l'événement, n'est pas forcément affecté par le problème de l'utilisation d'une mauvaise qualité de semences. D'ailleurs, l'État a mis beaucoup de moyens et des dispositifs du côté de la production d'intrants de base, du contrôle et un ensemble d'acteurs qui s'y activent. Une subvention à hauteur de 13 milliards de francs CFA est posée chaque année en plus des 9 milliards pour tout ce qui est semences de riz et autres céréales.

En guise de solution, ils ont interpellé les décideurs politiques pour qu'ils accompagnent la mise en œuvre de ce règlement et sensibilisent les acteurs et producteurs, commerçants et distributeurs pour une facilitation de la circulation du produit dans 17 pays ouest-africains.