Production islamique du sens social public en contexte de pandémie covid-19.

Dès l’annonce de ce qui était alors une épidémie à Wuhan, on a entendu des voix musulmanes qui ramenaient l’explication de la maladie à une «punition divine» qui touchait la Chine en raison des exactions qu’elle commettait, depuis de nombreuses années, sur les musulmans chinois, les Ouïgours. Cette appréhension de la maladie dans les termes d’une punition divine n’a pas faibli lorsqu’on est passé du stade de l’épidémie à celui de pandémie.







Comme l’a souligné El Yamine Settoul des groupes djihadistes (Daech, Al-Qaïda, Boko Haram…) se sont félicités de ce fléau planétaire. L’État islamique a été, dès janvier 2020, le premier groupe djihadiste à se réjouir du désastre sanitaire, identifiant le virus à une « manifestation de la colère de Dieu contre les sociétés païennes dans le monde ». On a aussi lu dans les réseaux sociaux et dans les propos de quelques groupes musulmans extrémistes le renvoi à des théories sionistes complotistes.







Ces positions que l’on peut dire extrémistes ont été cependant très vite disqualifiées par la grande majorité des autorités musulmanes et des musulmans lorsque la covid-19 a commencé à se déployer dans des pays musulmans, dont l’Arabie Saoudite, l’Iran, la Turquie, la Malaisie.







Dès lors, face à cette propagation qui créait pandémie et qui n’épargnait plus les pays musulmans, des prédicateurs et des chefs religieux ont commencé à se mobiliser pour appuyer et relayer les dispositions gouvernementales de containment du virus. Ils ont apporté une assise islamique au confinement et aux mesures barrières en puisant les arguments dans le Coran, dans le vécu (Sunna) du Prophète Mohamed, mais aussi dans le vécu historique de quelques pays musulmans.







On rapporte l’exemple d’un des proches du Prophète, le deuxième calife de l’islam, Umar Ibn al-Khattab qui, en 638, alors qu’il était sur le point d’envahir la Palestine et la Syrie avait décidé de suspendre son projet, en raison de la peste qui sévissait dans la région. On cite aussi, en abondance, une parole du Prophète Mohamed (PSL) qui approuve l’isolement sanitaire en cas de maladie contagieuse mortelle: « Si vous apprenez qu'une épidémie ravage une région, ne vous y rendez pas et si vous vous trouvez dans une région frappée par une épidémie, ne la quittez pas ».







Ces justifications religieuses ont, sans aucun doute, contribué à modeler les comportements dans les pays où l’islam constitue un liant social fort et oriente la production sociale du sens. Même l’Etat islamique, pourtant connu pour son inflexibilité doctrinale, a fini par demander à ses combattants de suspendre les combats et les attentats.







Les autorités religieuses n’ont pas uniquement puisé dans la tradition islamique pour justifier le confinement. Elles ont également eu recours à des récits d’ histoires nationales plus récentes, comme par exemple en Turquie où le pouvoir de Erdogan, comme l’a souligné B. Bacil, a exploité le facteur identitaire et nationaliste en rappelant que le confinement était une pratique de la tradition du pays. Ainsi durant la période de l’empire ottoman, le Sultan Mahmud II avait déjà institué un Conseil supérieur de la quarantaine.







Il ressort ainsi que la grande majorité des autorités religieuses et des prédicateurs ont appelé les musulmans à redéfinir leurs pratiques religieuses si cette modulation pouvait freiner la propagation de la covid-19.







Même les organisations les plus conservatrices et/ou orthodoxes ont fait preuve de leurs capacités de relecture de la jurisprudence islamique pour répondre au défi sanitaire que représentait la pandémie. Cette volonté manifeste de retour sur les normes à l’aune de la problématique sanitaire se fonde sur la « jurisprudence de la nécessité » (fiqh al-dharûra). Autrement dit, une règle ou une pratique religieuse individuelle ou collective peut être suspendue ou reconfigurée en cas de nécessité absolue, c’est-à-dire lorsqu’elle peut mettre en danger la vie des individus et des sociétés. Dans de telles circonstances, c’est la préservation de la vie et l’intérêt général (maslaha) qui prédominent.







Ainsi, dans le respect de ces principes, la majeure partie des pratiques cultuelles ont été redessinées, restreintes ou interdites: les toilettes mortuaires, les cérémonies d’inhumation, les rapatriements des corps, les prières collectives quotidiennes ou celles hebdomadaires du vendredi dans les mosquées, les prières publiques journalières du tarâwîh de la période du ramadan et la prière de l’Aid-el-Fitr qui célèbre la fin du ramadan. On a vu la fermeture des lieux saints de l’islam de la Mecque, l’annulation du petit pèlerinage (Omra) et peut être celle prochaine du grand pèlerinage (Hadj) par les autorités conservatrices saoudiennes. Aux Emirats arabes Unis, une fatwa a été émise pour déclarer harâm le fait qu’une personne aille prier dans un lieu de culte alors qu’elle est atteinte d’une maladie contagieuse. Quelques mosquées et organisations ont d’ailleurs innové en instituant des communautés virtuelles de prière.







Dans un pays conservateur comme l’Arabie saoudite, le ministère de la justice a assoupli les procédures pour favoriser le mariage digital pour plus de 500 couples. Au Sénégal, on peut soutenir que les grandes autorités religieuses ont été les meilleures alliées de l’État et de la science médicale dans la mobilisation pour l’application des gestes barrières contre la propagation du virus.







Ainsi avons-nous été témoins d’une appropriation exemplaire, sresponsable et citoyenne de ces gestes dans les grandes mosquées mourides de Touba et de Dakar (Massalikoun djinane) ainsi que dans la communauté layéne, lors de la prière collective de l’Aid el Fitr. Même les chefs religieux sénégalais qui n’ont pas autorisé l’ouverture des mosquées sont restés dans la logique des consignes de protection recommandées par le pouvoir étatique et le monde médical, consignes dont la visée finale était d’éviter ou de restreindre les rassemblements.







La pandémie de la Covid-19 a fait ressortir un visage de l’islam souvent occulté dans la production du sens social dans cette religion. Ainsi, la pandémie et les ajustements des comportements ont révélé le pragmatisme et la pro-activité de la grande majorité des autorités musulmanes.







Ces comportements ont fait rencontrer dans le quotidien et dans le discours social l’islam d’ijtihad, de la réinterprétation, de la modulation humaine et contextuelle qui rompt avec les discours souvent mis de l’avant sur un islam du figement des normes, de l’orthodoxie, «du déjà là», de la reproduction. Ce qui se donne à lire, au-delà de la situation pandémique et qui était déjà inscrite dans la jurisprudence islamique, c’est la forte capacité d’«accommodement raisonnable» de cette religion.







L’exercice de réappropriation du Coran et de la Sunna réalisé durant la pandémie met en relief une mémoire de l’islam marquée historiquement par le compromis et la contextualisation mais qu’étouffent aujourd’hui les postures rigoristes, conservatrices qui font le lit des polémiques et stigmatisations de nombreux médias occidentaux.







Nos analyses préliminaires des discours médiatiques sur l’islam, les musulmans et la covid-19 recueillis dans quelques pays occidentaux ont fait voir une tendance à la focalisation sur les réactions sur la maladie des groupes extrémistes ou djihadistes et en même temps une mise en sourdine de cet islam qui se révélait sous nos yeux, avec ses accommodements, avec sa relation positive au scientifique et au politique. Donc, de cet un islam d’un passé et d’un présent qui s’accordent avec les préoccupations et les urgences de notre temps.







La mise en perspective des postures extrémistes et conservatrices, des controverses et des confrontations ont fortement constitué le sous- texte qui a alimenté une bonne partie de la presse occidentale, surtout de droite, visant encore là à consolider les représentations d’un monde musulman qui vivrait une relation difficile avec la réalité contemporaine.







Loin d’un dogmatisme figé, les musulmans ont démontré leurs capacités à redéfinir les contours de leurs pratiques religieuses alors que l’intérêt national et la sécurité sanitaire étaient en jeu. Il serait faux de croire que cet islam de la « modulation » est particulier aux situations d’épidémie ou de pandémie. Dès le début de l’apostolat du Prophète Mohamed, la flexibilité de la norme existait.







La capacité d’adaptation du Coran aux contextes s’est donnée aussi à lire chez de nombreux clercs des premiers siècles de l’islam, y compris même chez des littéralistes, produisant ainsi des interprétations de l’islam d’une très grande ouverture. Ce qui amène à dire que le renvoi aux actes premiers de l’islam n’est pas synonyme de figement, de «passéisme», de conservatisme ou d’obscurantisme. Le Coran est, en effet, « un pouvoir d’opérer, l’expression sémiologique d’une visée, un programme opératif dont les actes premiers ne sont qu’un moment de saisie d’un puissanciel » (Fall 2011).







Reste à voir ce que sera l’impact de cet exercice de contextualisation que la période pandémique fait vivre dans le monde musulman et qui a une résonance marquante dans le comportement rituel de tous les musulmans.







Que retiendrons nous de tout cet exercice en phase post-covid, d’autant plus que plusieurs musulmans, un peu partout, disent avoir apprécié une certaine simplicité et souplesse des modes de faire et aussi avoir eu l’occasion d’éprouver d’autres modalités d’expression de la spiritualité? Il sera intéressant de suivre les mouvements des normativités en période post-covid dans les comportements rituels des croyants, dans la gestion des lieux de culte et dans la coopération sociale, dans nos sociétés modernes de pluralisme, entre le religieux, le politique, le scientifique, le sanitaire et le numérique.











Khadiyatoulah Fall, professeur titulaire (Chaire de recherche CERII et Centre d’excellence CELAT) et Saad Mansouri Samir, assistant de recherche (CERII), Université du Québec à Chicoutimi