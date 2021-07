Production de vaccins par l’Institut Pasteur : un financement en dons de plus de 9 milliards de Franc CFA (14 millions d'euros) signé

Amadou Hott, le Ministre de l'Economie, du Plan et de la Coopération, du Gouvernement du Sénégal et Abdoulaye Diouf Sarr en charge de la Santé, ont procédé avec l’Union européenne à la signature de l’accord de financement en dons de 14 millions d'euros pour la 1ère phase du projet de production de vaccins par l’Institut Pasteur Dakar, au palais présidentiel en présence du Chef de l’Etat Macky Sall. A l’issue le ministre Hott a salué au nom du gouvernement, les partenaires au développement pour leur engagement et la diligence avec laquelle ils ont traité ce dossier, afin de sécuriser le financement de la première phase de ce projet hautement stratégique pour le Drapeau du Sénégal.