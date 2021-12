Production de passeports et CNI : Antoine Diome révèle dans les moindres détails les chiffres des contrats et les contours de leur renégociation.

Pour la production des passeports Sénégalais, un contrat a été signé en 2008 entre l’Etat et un privé, pour une durée de 20 ans, avec un engagement de production de 500 mille documents de voyage.



C’est le ministre de l’Intérieur qui l’a dit, aujourd’hui, au cours de l’examen du projet de budget pour l’exercice 2022 de son département. Au total, 16 centres de production ont été mis en place au Sénégal et à l’étranger, à la charge du partenaire technique.



Antoine Félix Diome renseigne que le contrat a été renégocié pour plus d’efficacité. Et pour ce qui concerne les cartes nationales d’identité, le contrat a été signé en 2016, selon le MINT, qui a évoqué un éventuel transfert de compétence entre le partenaire et l’Etat, d’ici deux ans…