Production de la Sonacos : « Un stock de près de 12 milliards, suffisant pour la Korité et même la Tabaski » (Modou D. Fada, Dg Sonacos).

Dans le cadre de sa visite de prise de contact à Bel-air, Modou Diagne Fada a profité de l'occasion pour appeler les sénégalais à la consommation de l'huile à travers son stock d'une valeur de 12 milliards de Fcfa. "Nous avons constaté ensemble qu'avec ce stock, le Sénégal ne doit pas manquer d'huile (Niinal, Niani et Ared'or...). Nous devons penser à consommer local", lance t-il.

Pour le nouveau Dg, "la Sonacos produit une bonne huile. Il faudra, estime t-il, "vendre cette production et se lancer sur d'autres défis de production en tenant compte des nouveaux équipements et investissements que nous aurons à mettre en place pour permettre aux compatriotes sénégalais d'utiliser un produit local de qualité".