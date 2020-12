Production d'électricité : Quand la batte de glace coûte 750 Fcfa à Velingara et crée des emplois à Louga.

Dans le département de Vélingara, la batte de glace coûte 750 Fcfa en période de jeûne, a révélé ce 6 décembre, à l'Assemblée nationale, le député Aliou Dembourou Sow qui s'exprimait dans le cadre du programme à l'accès universel à l'énergie devant ses collègues parlementaires. "La batte est achetée au département de Louga à 100 Fcfa et revendue à 750 Fcfa aux commerçants", a renseigné le député qui plaide pour l'électrification de la commune de Ranérou Ferlo.



Pour sa part, le député et président du Conseil départemental de Louga, Mberry Sylla, croit que l'électrification de certains villages reculés du département de Louga participe à la création de l'emploi, car ayant permis aux populations de s'activer dans la vente de glace et autres produits dérivés de l'énergie. L'honorable député a invité à poursuivre le programme de l'accès universel à l'électricité pour toucher les localités les plus reculées du département. Mberry Sylla et Aliou Dembourou Sow s'exprimaient à l'occasion du passage au parlement du ministre du pétrole et des énergies, Aïssatou Sophie Gladima dans le cadre du projet de vote du budget du département qu'elle pilote.