Production alimentaire et résilience : L'UE octroie 15 millions d'euros au Sénégal.

À travers la Commission européenne, un montant de 600 millions d'euros a été alloué aux pays les plus vulnérables d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP).



Cette enveloppe financière va servir à financer sans délai une aide alimentaire à caractère humanitaire, la production alimentaire et la résilience des systèmes alimentaires dans ces pays.



Selon le communiqué lu à Dakaractu, " Cette enveloppe aidera ainsi les bénéficiaires et les populations vulnérables à surmonter les conséquences injustes de la guerre d'agression menée par la Russie contre l'Ukraine, notamment la crise alimentaire et le choc économique actuels".



Ainsi, la répartition se fait comme suit : "Afrique de l'Ouest et Afrique centrale pour la production alimentaire et la résilience : 20 millions d'euros pour le Cameroun, 10 millions d'euros, pour le Tchad, 10 millions d'euros, pour la Côte d'Ivoire, 10 millions d'euros pour le Ghana, 12 millions d'euros pour la Mauritanie, 25 millions d'euros pour le Niger, 15 millions d'euros pour le Sénégal et 10 millions d'euros pour le Togo".