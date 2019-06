Prodac / Passation de service : Papa Malick Ndour remplace Mamina Daffé « J'invite le personnel à restaurer avec moi la valeur travail »

Papa Malick Ndour et Mamina Daffé se sont retrouvés au siège social du Prodac (Programme des domaines agricoles communautaires sis à la cité Keur Gorgui dans une salle archi comble pour une cérémonie de passation de service assez sobre.

Mamina Daffé, le coordinateur sortant, prenant la parole, a exprimé sa satisfaction envers le Président de la République Macky Sall, mais également à l'endroit du personnel du PRODAC. D'après ce dernier, son successeur Papa Malick Ndour est un jeune très brillant, car étant économiste et cadre supérieur du Ministère des Finances. '' Je pars rassuré avec le sentiment du devoir accompli, car j'ai confiance aux compétences de mon successeur", déclare l'ancien coordinateur.

Papa Malick Ndour, le Président du conseil départemental de Guinguinéo face au personnel du programme, a remercié le président de la République pour sa confiance et le choix porté sur lui, mais également le ministre de tutelle Néné Fatoumatou Tall, qui selon le nouveau coordinateur, a la charge de la problématique de l'emploi au Sénégal.

"Nous sommes ici pour appuyer le travail de notre camarade Madame le Ministre Néné Tall envers la jeunesse du Sénégal, j'invite le personnel à restaurer avec moi la valeur travail dans le dévouement et l'abnégation, et à protéger le PRODAC qui est notre instrument de travail..."