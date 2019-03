Proclamation des résultats provisoires de la présidentielle : Le PS pour la prise en compte de la voix des Sénégalais qui n’ont pas voté pour leur candidat

Le Parti socialiste qui avait désigné le Président Macky Sall comme leur candidat à la Présidentielle du 24 Février dernier s’est réjoui de la réélection au premier tour du Président Macky Sall.



Une semaine après ce scrutin les verts de laisser entendre que maintenant « il importe de tourner la page de l’élection, d’entendre et de prendre en compte la voix des Sénégalais qui n’ont pas porté leur suffrage sur notre candidat, pour continuer, ensemble, majorité comme opposition, à bâtir notre pays, le Sénégal, pour atteindre l’émergence à l’horizon 2035 ».



Pour les socialistes cependant, cette consécration traduit « la confiance que le Président Macky SALL a su inspirer au peuple sénégalais, grâce à la qualité de son bilan et aux perspectives crédibles qu’il a su offrir et présenter avec brio tout au long de la campagne électorale des réalisations tangibles dans tous les secteurs de la vie économique et sociale, et qui profitent pleinement à tous les Sénégalais ».



Les socialistes de magnifier la solidité de nos instituions, le professionnalisme de tous les acteurs de notre administration électorale mais aussi de faire éloge de la maturité et du sens des responsabilités de nos compatriotes qui se sont mobilisés, pour remplir librement, avec calme, sérénité et détermination, leur devoir citoyen de vote.



Pour finir, le Parti socialiste de décerner une mention particulière à l’ensemble de ses militants et responsables, de la diaspora comme de toutes leurs instances de base nationales, qui se sont mobilisés pour contribuer, avec loyauté et engagement entier, à cette belle victoire collective, sous le leadership respecté du Secrétaire général, le Président Ousmane Tanor Dieng...