Proclamation des résultats : « Cette année, les résultats du baccalauréat seront donnés par Sms pour éviter les rassemblements dans un contexte de Covid 19 ». (Socé Ndiaye)

« Depuis bien longtemps l'Office du Baccalauréat faisait recours à ces sms en plus des appels directs et des affiches, mais la donne a changé » a indiqué Socé Ndiaye, Directeur de l’Office du baccalauréat. Selon lui, les rassemblements publics ne sont pas en phase avec la lutte contre la Covid 19. « Les appels directs n'auront pas lieu et en lieu et place, on va procéder à des Sms qu'on va envoyer aux différents candidats », annonce t-il. À l'en croire, même les malheureux candidats recevront le sms qui va les informer.