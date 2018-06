Prochaine rentrée universitaire : L'USSEIN va accueillir entre 1.750 et 2.000 étudiants qui seront repartis entre Fatick, Kaolack et Kaffrine

L'Université du Sine-Saloum El Hadj Ibrahima Niass (Ussein), va prochainement ouvrir ses portes en accueillant la première cohorte d'environ 2.000 étudiants. L'annonce a été faite ce mercredi par le recteur de ladite université, Mr Amadou Tidiane Guiro. " Nous préparons la prochaine rentrée. Donc, nous sommes déjà sur Campusen, où nos 34 filières de licence sont déjà positionnées et pour chaque licence nous allons prendre environ une cinquantaine d'étudiants, ce qui nous fait entre 1.750 et 2.000 étudiants qui seront recrutés à la prochaine rentrée universitaire", a-t-il fait savoir.



Interrogé sur la réalisation des infrastructures devant accueillir les futurs étudiants de l'Ussein, le recteur a répondu à la presse locale de Kaolack que les murs sortiront très bientôt de terre et que la première cohorte sera logée dans des locaux provisoires. " Quant au niveau des infrastructures, sur Fatick et Kaffrine, le travail a démarré parce que les études géotechniques et autres sont terminées et là actuellement les architectes sont en train de finaliser le positionnement des infrastructures à ce niveau et donc je pense que sous peu effectivement les murs vont commencer à sortir. Sur Kaolack aussi, il y a des choses qui sont en train d'être finalisées et nous allons démarrer très rapidement la construction des infrastructures sociales en particulier les résidences des étudiants dont 1.000 résidences universitaires sur Kaolack, 1.000 sur Fatick et 800 sur Kaffrine. Les délais ne sont pas courts parce que nous disposons d'infrastructures qui nous permettent de démarrer. Si je prends sur Kaolack, Fatick et Kaffrine, nous avons l'équivalent de 6 amphithéâtres dont un sur Kaolack qui peut recevoir 500 étudiants; sur Fatick et Kaffrine, nous avons identifié des infrastructures qui vont être mises à notre disposition. Pour l'instant, les locaux provisoires que nous avons, sont de très bonne qualité, le ministère va les équiper très bientôt et nous avons largement le temps d'être prêts en ce moment là", a-t-il conclu.



Le recteur de l'Ussein, Mr Amadou Tidiane Guiro, s'est prêté aux questions des journalistes à l'occasion de la cérémonie de signature de la convention cadre de partenariat entre le Conseil national de concertation et de coopération des ruraux (Cncr), l'Association sénégalaise pour la promotion du développement à la base ( Asprodeb) et l'Université du Sine-Saloum El Hadj Ibrahima Niass (Ussein).