Processus électoral / Le Général Mamadou Niang après son installation : « Nous devons scruter l'avenir et prévenir les nuages dévastateurs... »

Une fois installé dans son rôle de "facilitateur" dans les discussions concernant le dialogue politique, le Général Mamadou Niang a voulu exprimer toute sa satisfaction de la confiance portée sur sa personne. Réputé être un homme de dialogue et de consensus, l'ancien ministre de l'intérieur et ancien président de l'Observatoire national des élections (ONEL) estime endosser cette lourde responsabilité avec détermination. "Il faudra anticiper et détruire les nuages dévastateurs qui sont au dessus de notre pays. Donc, nous sommes des facilitateurs et prendrons acte de vos propositions avec toute la responsabilité qu'il faut", envisage l'ancien ministre de l'intérieur.