Processus électoral -Inscriptions frauduleuses à Podor : Alsar, le Pds et les autres acteurs ont alerté la gendarmerie.

À Podor, le camp de Madame le maire multiplie les tentatives d'inscriptions frauduleuses sur les listes électorales. Ce mardi, une ambulance transportant de potentiels électeurs "importés" a été arrêtée grâce à la vigilance des militants d'Alsar, du Pds et des autres acteurs politiques. La gendarmerie a été saisie avec des images à l'appui.

Acculée par les militants de l'opposition locale debout pour dire non à la forfaiture de transfert des voix depuis Dakar, Pikine, Guédiawaye et la Mauritanie, elle fait recours à des ambulances AD pour déjouer la vigilance des piquets de surveillance. Le transport frauduleux des militants importés vers la préfecture de Podor par des ambulances de l'administration est une honte pour une personnalité politique de son rang, ministre de la République selon un responsable d'Alsar joint par nos soins...