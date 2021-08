Processus de révision des listes électorales : Le président du CENA à Dakar et sa banlieue ce vendredi pour faire le constat.

En vue des élections départementales et municipales prévues le 23 janvier 2022, la révision exceptionnelle des listes électorales a débuté depuis le 31 juillet pour prendre fin le mardi 14 septembre 2021 sur l’ensemble du territoire national. Dans son rôle d’organisation et de supervision des élections, la commission électorale nationale autonome (CENA) se déploie sur le terrain en fin de semaine. En effet, le président de la commission, dans la journée du vendredi 20 août 2021, effectuera une tournée d’inspection auprès de certaines commissions administratives installées dans les départements de Dakar, Pikine et Keur Massar.



Une visite qui s'inscrit désormais dans une tradition permettant à la CENA, parallèlement aux rapports réguliers de ses représentants sur le terrain, d’avoir une perception directe de la situation de la révision des listes électorales et d’échanger avec les membres des commissions administratives (CA).



Rappelons que le travail au niveau des commissions consistera à procéder à l’inscription de nouveaux électeurs, à la prise en charge des demandes de changement de circonscription ou d’adresse électorale ainsi que la radiation d’électeurs décédés, frappés d’incapacité etc...