Processus de retrait des cars rapides et 7 places : « La dynamique est enclenchée » (Babacar Gaye, coordonnateur FDTT)

Le processus de renouvellement du parc automobile au Sénégal suit bien son cours avec comme finalité le retrait des cars rapides et des véhicules 7 places de la circulation. L’annonce est du coordinateur du fonds de développement du transport terrestre. En effet, selon Babacar Gaye, la dynamique est déjà enclenchée pour le retrait de la circulation des cars rapides et des véhicules 7 places. « Quand on acquiert de nouveaux véhicules et qu'on les met en circulation, on ne fait pas de renouvellement, on fait du renforcement. Mais naturellement, quand on parle de renouvellement, il doit y avoir forcément des retraits et des remplacements. La dynamique est enclenchée, nous y sommes et le moment venu vous aurez toutes les informations par rapport à ce processus », a précisé le coordinateur.



Lors d’un atelier de partage sur les études et activités liées à la modernisation du système du transport public, Babacar Gaye souligne pour s’en réjouir que des efforts sont déjà consentis en ce qui concerne la modernisation du transport avec la mise en circulation de nouveaux taxis à Saint-Louis et Thiès. « Il y a un processus qui a été enclenché. Là nous démarrons un processus de renouvellement. Aujourd'hui une quinzaine de taxis a été offerte aux opérateurs de Saint-Louis, une cinquantaine aux opérateurs de Thiès.

Aujourd'hui nous sommes en train de travailler sur deux mille taxis pour moderniser, nous sommes aussi en train de travailler sur un projet de mille et quelques gros porteurs. Nous travaillons aussi sur cent taxis banlieue. Donc nous sommes dans cette dynamique tout en sachant que le renouvellement est dynamique. Et nous allons continuer à renouveler progressivement pour sécuriser tous les concitoyens qui empruntent ces outils pour vaquer à leurs préoccupations », rappelle Babacar Gaye...