Processus de paix au Tchad / Macky Sall au président Mahamad Idriss D. Itno : « Votre pays, Mr le président, vous pouvez en être fier, il a beaucoup apporté dans cette direction… »

Après le Mali, le président de la République, Macky Sall, s’est rendu à Ndjamena, dans la capitale Tchadienne, pour rencontrer le président Mahamad Idriss Deby Itno.



Le président du Conseil militaire de transition de la République du Tchad et le président de la République du Sénégal, se sont longuement entretenu sur des questions bilatérales, régionales et d’intérêt commun. Macky Sall et le chef de la transition Tchadienne ont procédé à l’évaluation de leur coopération dans l’optique de son renforcement, de l’évolution de la transition politique au Tchad, de la situation sécuritaire dans le bassin du lac Tchad, au Sahel et tout autour du pays que dirigeait, il y a quelques mois, le président Idriss Deby Itno.



Pour le président de l’Union Africaine, les efforts du Tchad dans la recherche de paix sont louables.



« En ma qualité de président en exercice de l’Union Africaine, il était de mon devoir de venir à N'Djamena pour m’entretenir avec le président Mahamad Idriss Deby Itno et recueillir vos analyses. Je vous encourage dans vos choix pour la paix et le développement. Notre ennemi à tous, c’est le terrorisme pour lequel le Tchad, continue de payer un lourd tribut non seulement par les attaques qu’il subit, mais aussi par sa contribution énorme aux efforts de lutte contre ce fléau au-delà des frontières. C’est l’occasion de rendre hommage à l’armée tchadienne pour sa bravoure, sa combativité et son sens du sacrifice. Et votre pays, Mr le président, vous pouvez en être fier, a beaucoup apporté dans cette direction. Vous devez donc être accompagnés en terme de ressources, pour mieux faire face », a lancé le président Macky Sall au terme de l'entrevue avec son homologue Tchadien.



S’agissant de la transition, les deux hommes d’État ont salué le progrès enregistré dans le processus politique en dépit du contexte économique et sécuritaire particulièrement difficile. Ils ont salué les efforts menés pour la mise en place d’institutions de la transition, la signature à Doha, le 08 août 2022 d’un accord pour la paix et la participation de mouvements politico-militaires au dialogue national inclusif et souverain prévu à N'djamena le 20 août 2022. Dans cette optique, les deux chefs d’État ont souligné la nécessité de consolider les avancées enregistrées en mettant tout en œuvre pour atteindre les objectifs assignés au dialogue national inclusif et souverain pour répondre aux attentes légitimes du peuple Tchadien.



Le président Macky Sall a appelé les parties prenantes à participer au dialogue national pour l’intérêt supérieur du peuple. Dans cette perspective, il a réitéré le soutien et l’accompagnement de l’Union Africaine à la conduite de la transition au Tchad jusqu’à son terme. « L’urgence est ce dialogue entre Tchadiens pour que la communauté internationale vienne en soutien au Tchad dans ses efforts de paix et de développement », a encore rappelé le chef de l’Etat Macky Sall.



Sur le plan sécuritaire, les deux hommes se sont prononcés sur l’expansion du terrorisme sur le bassin du lac Tchad et le Sahel. C’est d’ailleurs pourquoi l'urgence de la mise en place d’actions et de synergies d’actions des pays africains afin de mieux répondre à cette menace terroriste qui ne cesse de s’étendre vers les pays côtiers de l’Afrique de l’Ouest et de l’Afrique centrale.



Le président Mahamad Idriss Deby Itno, a salué le leadership du président Macky Sall dans la recherche de solutions dans la crise alimentaire en Afrique engendrée par le conflit Russo-Ukrainien ainsi que ses efforts louables de recherche de paix en sa qualité de président en exercice de l’Union Africaine. Il a également salué la médiation qatarie qui a abouti à une signature à Doha, d’un accord de paix avec les mouvements rebelles. D’où la préparation, le 20 août prochain d’un dialogue national inclusif et souverain.



Les deux chefs d’État ont appelé les partenaires bilatéraux et multilatéraux à apporter l’appui financier nécessaire à l’organisation des échéances électorales dans le cadre de la transition.