Procès en diffamation/ Dernier communiqué du Pastef: l'Apr demande à Ousmane Sonko de se " présenter avec dignité et responsabilité devant le tribuna

Le secrétariat exécutif national (SEN) de l'Apr vient de se fendre d'un communiqué pour dénoncer le dernier message du Pastef appelant ses militants à rallier massivement le domicile de Ousmane Sonko à la cité Keur Gorgui. " Le Pastef et son chef viennent de confirmer à la face du monde leur penchant irréfragable pour le désordre, leur ancrage définitif dans la subversion et leur aversion totale pour l'Etat de droit. En effet, il est loisible de noter qu’à travers leur dernier communiqué demandant à leur militants de se rendre en masse au domicile du sieur Ousmane Sonko pour y faire face aux forces de l’ordre investies d’une mission régalienne de prévention et de gestion de la sécurité publique, il s’agit, d’un appel à l'insurrection. À nos yeux, il ne saurait s’agir ici de résistance. Plutôt d’une désobéissance individuelle d’un être qui se croit au dessus des lois et des hommes", a-t-il martelé.



L'Apr d'ajouter ceci en ces termes. " En vérité, ses tentatives désespérées de créer un contre-feu pour éviter d’aller répondre à la justice ont connu des échecs cuisants.

Car Ousmane Sonko n’a pas suffisamment pris en compte la maturité des populations sénégalaises, la détermination des démocrates de tous bords ainsi que l’engagement républicain des forces de défense et de sécurité. Toutes choses qui ont expliqué la série d’échecs de ses différentes velléités subversives : échec dans sa tentative de manipulation des jeunes, échec de sa volonté de déstabilisation des institutions et échecs de ses différentes provocations à l’endroit de politiques, des magistrats et des forces de défense et de sécurité".



Enfonçant le clou, le SEN d'accuser Ousmane Sonko de vouloir faire du dilatoire dans le cadre de son procès en diffamation. " Tout ceci, dans l’unique but de ne pas prendre part à son procès qui s’ouvre demain, 16 mars 2023.

Tout ça pour ça, serions-nous tentés de nous interroger! Nous réaffirmons notre attachement aux principes républicains et notamment la tenue, comme prévue par la justice, du procès pour diffamation opposant Ousmane Sonko à un autre citoyen. Le dilatoire ne doit pas perdurer plus longtemps. Il appartient donc à Ousmane Sonko, qui dit détenir les preuves de ses allégations, de se présenter avec dignité et responsabilité devant le tribunal pour se défendre et être jugé".



Avant d'exprimer son satisfecit aux FDS. "Nous félicitons par ailleurs les forces de défense et de sécurité pour leur détermination et leur matérialisation d’un axiome majeur et qui ne choque que les mauvais citoyens dans une démocratie: force restera à la loi!" La République resta debout!".