Procès en cassation de Khalifa Sall : Serait-ce pour le lundi 24 décembre prochain?

Dans l’affaire Khalifa Sall, le soleil risque de se lever brusquement à l’ouest (Dakar), et de façon inattendue ! Pour cause, « Le Témoin » quotidien a entendu des « rumeurs » et des « murmures » selon lesquels le procès en cassation de Khalifa Sall pourrait se tenir le lundi 24 décembre prochain. Et délibéré fixé une semaine après c’est-à-dire lundi 31 décembre 2018. Les jours de réveillons ! Vrai ou faux ? Qui vivra verra ! Et si toutefois la date du 24 décembre en particulier était confirmée par la Cour suprême — un cadeau de Noël de Badio Camara au président Macky Sall ? —, nous sommes convaincus que les avocats de Khalifa Sall feront une levée de boucliers. Pour dénoncer ce qu’ils qualifieront d’empressement pour faire condamner leur client avant les dépôts des candidatures pour la présidentielle de 2019.