Procès en appel de l’affaire Ndiaga Diouf : le procureur général requiert 5 ans d’emprisonnement ferme contre Barthélémy Dias

Dans son réquisitoire aujourd’hui lors du procès en appel de Barthelemy Dias, pour la mort en 2011 de Ndiaga Diouf le procureur général de la chambre correctionnelle Fatou Omar Ndiaye a rappelé que cinq véhicules avaient quitté la permanence du Pds et se dirigeaient vers la Mairie de Sacré Cœur Mermoz. A la suite à proximité de la mairie, deux groupes échangeaient des invectives. Le procureur de mentionner que plusieurs douilles de calibre 38 et 9 ont été ramassées à l'endroit où se trouvaient les assaillants. D'autres balles ont été retrouvées à côté d'un kiosque. Le commissaire Sèye avait reçu l'info selon laquelle un individu avait perdu la vie. Il avait reçu une balle dans le dos, sur la région du cœur mais Cheikh Diop et Malick Thiombane ont reçu une balle à la main et au pied.

Le procureur ajoute que Barthélémy Dias a tiré des coups de sommation en l'air. Même après l'intervention du commissaire de Dieuppeul, il a continué à tirer des coups de feu. Elle précise aussi que l’actuel maire de Dakar était le seul à détenir et à user des armes à feu.

« Il est constant qu'il détenait deux armes. Il détenait au moins une arme qui n'avait pas d'autorisation. Il a reconnu avoir atteint une personne au dos. La réaction disproportionnée de Dias était dictée par la provocation. Il n'était même pas à la Mairie au moment où Samba Diouf et cie venaient à la mairie » souligne-t-elle.

Par ailleurs, il précise que Ndiaga Diouf était dans une position couchée. « Il voulait escalader le pick-up et s'enfuir. Il n'était plus un danger pour Barth. »

Finalement le procureur requiert 5 ans d’emprisonnement ferme pour Barthélémy Dias et 2 ans ferme pour Habib Faye et Baboucar Faye.