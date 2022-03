Procès en appel de l’affaire Ndiaga Diouf : La partie civile réclame 150 millions à Barthélémy Dias pour dommages et intérêts.

L’avocat Pape Mor Niang, avocat de la partie civile, à l’entame de sa plaidoirie, a rappelé à la Chambre que la défense de Ndiaga Diouf avait demandé la requalification des faits en meurtre en première instance.



Selon lui, l’actuel maire de la Ville de Dakar est bel et bien le seul responsable dans cette affaire. Car explique la robe noire, le prévenu a été alerté par sa secrétaire qu’il y avait des hommes qui avaient encerclé la mairie. Et ce dernier est venu muni de ses deux armes.



« Il a visé avec ses armes et il a blessé trois personnes. Toutes ces personnes sont blessées par une arme de calibre 38. M. Dias avait déclaré en première instance qu’il avait tiré, mais il n’avait pas tué. Les personnes entendues ont déclaré que les tirs venaient d’un seul côté. Il a dit qu’il était le seul détenteur d’armes ici devant la barre. Les deux armes qu’il détenait n’étaient pas des armes factices. L’arme qui a tué Ndiaga Diouf était un calibre 38 », a plaidé la robe noire.



Suffisant pour Me Niang de demander au Tribunal de confirmer la peine donnée en première instance. Toutefois, en formulant sa demande, elle demande la somme de 150 millions pour dommages et intérêts.