Procès en appel : Mame Mbaye Niang réclame 29 milliards à Ousmane Sonko

Devant la barre en Appel, le ministre du tourisme qui était de 2014 à 2019 à la tête du ministère de la Jeunesse et de l'Emploi et avait sous sa tutelle le Prodac, a manifesté son sentiment. Face au juge et en l’absence de l’accusé, la partie civile souligne « en tant que citoyen sénégalais, je me suis senti diffamé, injurié, et traîné dans la boue. J'ai compris que le seul endroit où je peux laver mon honneur est le tribunal. C'est pourquoi je suis devant vous ».



Cependant, il note qu’ « en première instance, j'ai suivi à la lettre la procédure mais à la fin, j'ai compris que les torts qui me sont causés se chiffrent à 29 milliards qu'on m'accuse d'avoir détourné sans jamais présenter la moindre preuve » fait-il savoir.