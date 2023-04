Venue assister son fils à l’audience de l’appel dans l’affaire Amy Ndiaye, Gniby, Mama Mbaye, mère de Massata Samb se dit outrée contre la posture du président de la République.



Accrochée par nos envoyés spéciaux au tribunal de Dakar, la mamy s’est défoulée « nous sommes déçus de la tournure des faits parce que nous pensions que le Président Macky Sall allait comprendre que ce qu’a dit Amy Ndiaye n’existe. Elle n’est pas enceinte. Il a brisé nos espoirs et qu’il en soit ainsi » fait savoir la mamy qui est rentrée le cœur meurtri.



Fervente disciple de Serigne Moustapha Sy Al Makhtoum, la maman de Massata s’exprime : « On ne se plaint pas trop parce que Mamadou Niang et Massata ne défendent que l’image de notre guide. Ils vivent avec grandeur cette situation. Il a tout fait pour nous. Et nous ferons tout pour lui ».