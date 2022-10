Procès du massacre du 28 septembre à Conakry : l’un des co-accusés, Toumba Diakité, se dédouane et enfonce Moussa Dadis Camara et compagnie devant la barre…

Le procès du massacre du 28 septembre 2009 à Conakry a repris ce mercredi 2022 au tribunal criminel de Dixinn. Et l’un des co-accusés, Toumba Diakité se dédouane et enfonce le capitaine Moussa Dadis Camara et compagnie devant la barre. Il estime que ses anciens collègues ont des griefs contre lui puisqu’il s’est toujours opposé à certaines pratiques « malsaines ». Dans la foulée, il soutient que « tout est véridique dans mes propos et blanc comme neige ». Mieux, il précise que lors des grands événements, « j’étais toujours cloitré dans ma chambre » et que « tout est la faute de Dadis Camara ».



À l’en croire, « le commandant Dadis doit se rappeler qu’il avait appelé le commandant de 36 pour lui dire que des hommes allaient arriver par là-bas. Ensuite, le commandant de 36 m’a appelé pour m’en parler et je lui ai dit que je n’étais pas au courant. Ainsi, j’ai continué à jouer leur jeu. Et au fil du temps, j’ai compris que j’étais devenu étranger dans mon propre camp. » À ce titre, il ajoute : « donc je ne suis pas ici pour dire des balivernes ou falsifier l’histoire. Dadis doit venir s’excuser et dire c’était moi le président de la transition, je suis le seul responsable. Il ne doit pas fuir ses responsabilités. » D’ailleurs, il soutient fermement « souvent quand les grands événements arrivent je suis toujours dans ma chambre. Je ne suis plus au courant de tout ce qui s’est passé après. C’est pourquoi, ce qui s’est passé le 28 septembre doit être dit avec vérité et non le contraire. »



Dans la même lancée, il poursuit : « tous ceux que je vais citer ont couvé le président Dadis. Il s’agit de Makanbo, Gono Sangaré et Théodore qui coordonnaient cette stratégie consistant à restreindre le cercle. D’ailleurs, Dadis et eux sont responsables de la mutinerie de Kaléya. Et à la présidence on commençait à m’écarter de la gestion. Dadis aime le pouvoir, il travaille tout le temps, il ne dort pas. Il ne pense qu’au pouvoir. »



Au cours de son audition publique, il a expliqué l’arrivée au pouvoir du CNDD qui n’a pas été facile car il y a eu des jeux de mauvais tours. Il a rappelé aussi qu’il a été manipulé et induit en erreur par Dadis et ses ex collègues.



Il faut rappeler que l’audience a été suspendue vers 11 heures du matin à cause d’un incident entre le tribunal et les avocats de Marcel Guilavogui...