Procès du chauffeur du camion malien : Idrissa Doumbouya condamné à 04 ans de prison.

Le tribunal de Kaolack a donné son verdict concernant l'affaire du chauffeur du camion malien.



Idrissa Doumbiya a été condamné à 04 ans de prison ferme. Le Tribunal a aussi décidé de suspendre son permis pour une durée de 02 ans et de lui faire payer une amende de 106.000 Fcfa.



Pour rappel, le procureur avait requis 01 an de prison ferme et la suspension du permis (02 ans). L'accident a eu lieu le 15 août dernier à hauteur du cœur de ville de Kaolack occasionnant 04 morts et 01 blessé grave...