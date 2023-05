Procès devant la Justice : Ousmane Sonko se déchaîne « c’est une farce judiciaire »

Parlant de ses procès, le leader de Pastef Les Patriotes, Ousmane Sonko s’est attaqué à la justice sénégalaise. Ousmane Sonko accuse le procureur de la République Abdou Karim Diop, le procureur général Ibrahima Bakhoum, les juges d’instruction et le parquet général d’être derrière ses procès. Il indique que « le parquet n’a aucune indépendance ». Mieux, Ousmane Sonko accuse directement le président Macky Sall d’instruire directement pour que ses militants et autres soient arrêtés dans le but de les intimider.



Ousmane Sonko accuse son aussi directement le fils du président Macky Sall en le nommant « ils ont arrêté des innocents pendant que Macky Sall, sa femme Marième Faye Sall et son fils Amadou Sall qui lui paie des nervis, ont passé la fête chez eux ».



Parlant de ses procès, Ousmane Sonko indique que « le président Macky Sall change tous les jours la magistrature avec de nouveaux juges juste pour trouver celui qui acceptera de faire son sale boulot. Des juges d’instruction et des magistrats ont été affectés parce qu’ils ont refusé de me condamner à 2 ans ferme pour un procès en diffamation. D’autres ont été affectés parce qu’ils ont accordé des libertés provisoires. Mais ceux qui acceptent de faire ce qu’ils veulent, vont mettre le pays en sans et en feu »



Ousmane Sonko durcit le ton en indiquant être le seul homme politique Sénégalais persécuté par la Justice. Il est revenu sur des faits pour l’opinion et ses partenaires internationaux, dit-il.