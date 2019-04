Procès des thiantacounes : Une cinquième journée, mardi, consacrée aux plaidoiries de la défense

Dernière ligne droite dans le procès des thiantacounes avec le réquisitoire du procureur ce lundi, suivi par la plaidoirie de la défense, ce mardi. La journée d’aujourd’hui se présente donc comme la plus attendue.

Appelés à la barre, les avocats des 19 accusés. La parole reviendra à Mes Abdou Dialy Kane, Mouhamadou Moustapha Dieng, Ibrahima Mbengue, entre autres.



Après une semaine de procès, ils porteront, devant la Chambre d’accusation du TGI de Mbour, la parole de leurs clients, qui avaient occasionné la mort de Bara Sow et Ababacar Diagne. Le procès du double meurtre de Médinatoul Salam touche ainsi à sa fin, mais devrait réserver encore quelques diatribes musclées. Des répliques du procureur et de la partie civile sont attendues, même si le dernier mot revient à la défense.

La juge Thierno Niang rendra son verdict à une date ultérieure, après plaidoiries, mettant fin à un long feuilleton télévisé qui passionne – et divise – les auxiliaires judiciaires depuis 7 ans. En attendant, l’audience continue, en l'absence toutefois du principal intéressé, Cheikh Béthio Thioune, jugé par contumace.