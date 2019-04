Procès des thiantacounes /«Il ne faudrait surtout pas mettre tout le monde dans le même sac» (Avocats de la défense)

Comment défendre un homme qui s'affiche comme l’auteur principal d'un recel de cadavre? Comment défendre un présumé meurtrier qui tente de se faire passer pour un agneau du sacrifice, sans craindre d'afficher de flagrantes contradictions? Au TGI de Mbour, ce sont ces questions qui ont animé la cinquième journée du procès du double meurtre de Médinatoul Salam. Au dernier jour des plaidoiries, la défense a plaidé pour qu’il y ait fortunes diverses pour les 19 accusés, chacun en ce qui le concerne.



Me Bassirou Sakho, lui, a insisté sur «l’absence de responsabilité de son client» Mamadou Hann dit «Pape», chauffeur de Béthio Thioune. Selon l’avocat, il ne faut pas qu’un accusé assume les actes d’un autre. «Il ne faudrait surtout pas mettre tout le monde dans le même sac», anticipe le conseil. Il ne souhaite pas que son client soit condamné pour des délits commis par un co-accusé.



Et tous les confrères qui ont suivi se sont inscrits dans la même logique. Me Moïse Ndiour est revenu sur le rôle du procureur de «situer la responsabilité des uns et des autres». «Il appartient au ministère public de prouver la culpabilité de chacun des accusés», estime l’avocat. Me Adama Fall, avocat de l’accusé Moussa Dièye est du même avis.

«La responsabilité n’est pas collective. Il ne faut pas mettre tout le monde dans un même panier. La responsabilité pénale est individuelle», plaide le conseil. Pour lui, la participation de son client Moussa Dièye à l’acheminement des cadavres vers le lieu où ils ont été ensevelis ne peut en rien être assimilée à du crime. Toujours est-il que la charrette de l’accusé a pu servir à ce dessein sinistre. Me Fall a demandé au parquet «d’apporter des preuves de la culpabilité» de chacun des accusés. D’autant qu’il est persuadé que certains sont mal à l'aise aujourd’hui et ont honte de ce qui s’est passé le 22 avril 2012 à Médinatoul Salam…