Procès de l'ancien président de l'IAAF : Qui sont les complices présumés de Lamine Diack ?

Renvoyés devant la 32e chambre du tribunal correctionnel de Paris pour y être jugés jusqu'au 18 juin, six personnes sont mises en cause par la justice française dans le cadre de l'enquête sur un supposé système de corruption au sein de la Fédération internationale d'athlétisme.



Le premier concerné n'est autre que Lamine Diack, l'ancien président de l'IAAF. Il sera amené à se défendre de vive voix devant la 32e chambre correctionnelle du tribunal de Paris.



Un acte dont ne pourra pas bénéficier son fils, Papa Massata, le fils de Lamine et ancien conseiller marketing de l'IAAF, ni deux figures de l'athlétisme russe Valentin Balaknitchev et Alexeï Melnikov, renseigne le Figaro.



Valentin Balakhnichev, 70 ans, ex-président de la Fédération russe d'athlétisme (ARAF) et ancien trésorier de l'IAAF, et Alexeï Melnikov, 58 ans, qui fut l'entraîneur en chef des courses de fond à l'ARAF, sont désormais recherchés par la justice française.



Les juges d'instruction français en charge du dossier depuis 2015 avaient lancé deux mandats d'arrêts, pour ces deux figures de l'athlétisme russe et mondial.



Ils sont soupçonnés d'avoir soutiré des fonds à des athlètes dopés en échange de leur protection contre des sanctions, pour un total évalué à 3,45 millions d'euros, devraient aussi manquer à l'appel.



L'un de ses anciens conseillers français, l'avocat Habib Cissé, et l'ancien responsable du service antidopage de l'IAAF, Gabriel Dollé, comparaissent pour corruption passive.