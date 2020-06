Procès de l'ancien président de l'IAAF : Gabriel Dollé revient sur ce que Lamine Diack lui avait demandé de faire.

Renvoyé devant le tribunal pour corruption passive, il assure avoir cherché un compromis entre « l'intérêt supérieur » de l'IAAF et la mise à l'écart d'athlètes russes dopés.



L'ancien président de l'IAAF, Lamine Diack, principal prévenu au procès, « m'avait demandé de considérer » la « situation financière très critique (de l'IAAF), et qu'à ce moment-là avec la liste [...] ça allait provoquer un scandale, (qui) allait influencer le cours des négociations avec les sponsors et les faire péricliter », a raconté Gabriel Dollé. Ces propos ont été repris par le quotidien sportif français.



Il s'agissait donc « de ne pas provoquer un scandale », a-t-il poursuivi, d'une voix légèrement chevrotante et un peu enrouée, assurant n'avoir jamais renoncé aux sanctions. Selon lui, cette « gestion raisonnée » impliquait de ne pas sanctionner officiellement et publiquement les athlètes, mais d'envisager une « suspension officieuse », discrète, « qui n'était pas tout à fait celle du règlement ».



La première matinée du procès, ce lundi, avait été pour l'essentiel consacrée à un rappel des faits qui ont entraîné la comparution devant la 32e chambre correctionnelle de l'ancien président de l'IAAF et de ses co-prévenus.