Procès de l'Imam Alioune Ndao & Cie pour terrorisme présumé : Les accusés sont entrés dans la salle d'audience

Après plus de deux ans dans les liens de la détention pour terrorisme présumé, l'Imam Alioune Badara Ndao et ses acolytes sont jugés ce matin devant la chambre criminelle du tribunal de grande instance de Dakar. Selon notre reporter sur place, les prévenus sont arrivés dans la salle devant accueillir le procès dit du terrorisme au Sénégal. Ils sont une trentaine à s'entasser au box des accusés. Mais tout porte à croire que l'affaire sera renvoyée à une date ultérieure comme il est de coutume. Il faut noter que les avocats de l'Imam Ndao ont rué dans les brancards et pour cause. A les en croire, toutes les conditions ne sont pas réunies pour un procès équitable.