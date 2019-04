Procès de Béthio Thioune et Cie : « C’est une hérésie que la partie civile réclame 3 milliards », selon la défense

«Nous réclamons la somme de 3 milliards de francs CFA en guise de dommages et intérêts», avait demandé Me Khassimou Touré, en réparation des préjudices subis par les victimes du double meurtre de Médinatoul Salam. La défense n’a pas apprécié cette requête.



«C’est une hérésie que la partie civile réclame 3 milliards», selon les avocats des accusés. D’après leurs argumentaires, les conseils de la partie civile, en demandant cette «somme faramineuse», «n’ont pas justifié en quoi le supposé préjudice vaut 3 milliards».



Nombreux sont les avocats de la défense qui estiment que Me Touré et autres «veulent battre monnaie». « Ce procès ne sort pas des sentiers battus. Il ne sort pas de l’ordinaire. Il n’y pas de gravité extrême», minimise Me Adama Fall.

L’avocat, resté discret jusqu'à présent sur ses arguments de fond, attend de la Chambre d’accusation qu'elle ramène le dossier à sa juste proportion. Les parties civiles ont fait, dit-il, de la morale dans cette affaire, pas du droit.