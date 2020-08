Procès contre Cheikh Oumar Hanne : Comment Pape Alé Niang s'est défendu à la barre du tribunal correctionnel.

Une peine et le versement de 10 milliards de dommages et intérêts ont été réclamés par la partie civile. Mais, le prévenu a rejeté d’un revers de la main les accusations de cette dernière. Son livre, dit-il, est basé sur le rapport de l’Ofnac. « Et on peut faire un commentaire. À la page 49, j’ai écrit : ‘’le Coud, la vache laitière’’. J’ai dit ça parce que le rapport qui l’a épinglé et sur la table du procureur », s’est-il défendu.



Des propos repris dans le journal EnQuête. Selon Pape Alé, l’actuel ministre de l’Enseignement supérieur a avoué qu’il a été épinglé comme d’autres directeurs.



« C’est moi qui l’ai déclaré dans mon livre. Et j’ai voulu dire, depuis le régime socialiste jusqu’à nos jours, tous les directeurs qui sont passés au Coud ont été épinglés par les corps de contrôle », a expliqué le journaliste.



Selon lui, seul Mame Bounama Sall n’a pas été épinglé par la Cour des comptes ou l’Ofnac. L’animateur de « Face A Pape Alé » appelle malversations « ce qui a été énuméré dans le rapport ».



Il dira : « Et je confirme que ce sont mes termes qui sont dans le livre. Je n’ai fait que reprendre les conclusions du rapport ».



Il dit s’être basé sur le rapport « qui dit qu’il (Cheikh Oumar HAnne) a commis des faits d’escroquerie et de détournement de deniers publics ».



« C’est à partir de ça que j’ai écrit le livre. Ce sont les enquêteurs de l’Ofnac qui l’ont dit. Et jusqu’à présent, ce rapport de l’Ofnac n’a fait l’objet d’aucune instruction », a-t-il ajouté.