Procès Tobène / ICS : Les prévenus obtiennent une liberté provisoire.

Ouf de soulagement pour les fils de Tobène et villages environnants. En effet, les 21 prévenus dont 4 mineurs viennent d'obtenir une liberté provisoire. Le délibéré est prévu le 26 août 2020. Le procureur avait requis la requalification des faits pour Cheikh Fall et l'apaisement pour les autres prévenus.



Lors des plaidoiries, le pool d'avocats avait demandé la libération sans conditions au bénéfice du doute de leurs clients. Un bon dénouement quand on sait tout le processus emprunté par cette affaire opposant les populations de Keur Maguèye, Maka Dieng, et Tobène.