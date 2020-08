Procès Paysans Thiarè Thilor / Aquatech Flex eau : Les prévenus écopent d’un mois avec sursis.

Les trois jeunes (Khadim Guèye, Bara Guèye et Abdou Lahad Guèye) du village de Thiarè Thilor dans la commune de Mérina Ndakhar (Tivaouane) ont fait face au juge du tribunal de grande instance qui statuait en matière de flagrant délit.



Ces jeunes étaient placés sous mandat de dépôt à la Maison d'arrêt et de correction (Mac) de Thiès. Ceci suite à un différend les opposant à Aquatech Flex eau. Ils sont poursuivis pour association de malfaiteurs, violences, voies de fait et entrave à la libre fonction d'un agent dans l'exercice de ses fonctions sur des gestionnaires du forage de ladite structure.



Le procureur a plaidé pour la relaxe des prévenus du chef d'association de malfaiteurs et les déclare coupables des autres chefs avant de requérir une condamnation à 06 mois ferme d'emprisonnement. Le juge dans son délibéré, les a condamnés à une peine d'un mois avec sursis.